В России танк разорвал дулом бок фуры, которая проезжала рядом: видео

Танк дулом разорвал левый бок фуры. Фото: KuzbaSStop

В России по трассе перевозили танк, у которого развернуло башню. В результате дуло задело фуру, что проезжала рядом.

Соответствующее видео появилось в Twitter.

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ДТП произошло во время перевозки российской военной техники по трассе под Новосибирском.

Дуло танка втаранилось в левый бок фуры и разорвало покрытие машины.

Танк распорол дулом фуру на трассе под Новосибирском.



Удивительное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Виновники аварии - фура и танк. Последний протаранил грузовик дулом.



У танка во время транспортировки повернулась башня и стволом вспороло левый борт у фуры. pic.twitter.com/JGnXfWxZUD — Кенжабой (@KuzbaSStop) April 5, 2021

В Великом Новгороде, Россия, пассажирский автобус на большой скорости врезался в здание госуниверситета.