В России танк разорвал дулом бок фуры, которая проезжала рядом: видео

В России по трассе перевозили танк, у которого развернуло башню. В результате дуло задело фуру, что проезжала рядом.
Соответствующее видео появилось в Twitter.
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ДТП произошло во время перевозки российской военной техники по трассе под Новосибирском.
Дуло танка втаранилось в левый бок фуры и разорвало покрытие машины.
Москалі докаталися)))) Башню розвернуло 🔥🔥🔥— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) April 5, 2021
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Танк распорол дулом фуру на трассе под Новосибирском.— Кенжабой (@KuzbaSStop) April 5, 2021
Удивительное ДТП произошло на трассе под Новосибирском. Виновники аварии - фура и танк. Последний протаранил грузовик дулом.
У танка во время транспортировки повернулась башня и стволом вспороло левый борт у фуры. pic.twitter.com/JGnXfWxZUD
В Великом Новгороде, Россия, пассажирский автобус на большой скорости врезался в здание госуниверситета.
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