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пятница, 13 декабря 2019 10:44

В России сутки горел единственный авианосец: есть жертвы

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В России сутки горел единственный авианосец: есть жертвы
Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушен. Фото: ТАСС

В России потушили пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов".

Открытое горение ликвидировали в 5 утра, передает ТАСС.

Площадь пожара составила 500 кв. м. Сильные задымление и высокие температуры усложняли тушение.

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Пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. Погиб один человек, еще 12 пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

12 декабря пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который находится на якорном ремонте в Мурманской области. Это единственный авианосец в составе российского флота.

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Дата
13
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