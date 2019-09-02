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понедельник, 02 сентября 2019 14:39

В России школьникам в День знаний предлагают бесплатный кальян

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В России школьникам в День знаний предлагают бесплатный кальян
В своем объявлении заведение пригласило школьников на бесплатный кальян, отметив, что акция действует только для совершеннолетних. ФОТО: sigaretkam.net

Одно из развлекательных заведений города Новый Уренгой Тюменской области предложил школьникам отпраздновать День знаний бесплатным кальяном.

Соответствующее объявление появилось 1 сентября на странице кальянной в Instagram, сообщает "РИА Новости".

Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок". При этом в публикации было уточнение, что предложения распространяется исключительно на совершеннолетних.

На сообщение кальянной отреагировало региональное управление Федеральной антимонопольной службы и депутат окружного законодательного собрания Иван Вершинин. Последний оставил под постом комментарий. В нем назвал публикацию неудачной шуткой и порекомендовал заведению ее удалить.

"Я планирую изучить этот вопрос. Если там был факт нарушения закона, то да, привлеку надзорные органы", — предупредил Вершинин.

В региональном управлении ФАС ответили, что "планируется проверка по обращению СМИ".

Руководитель кальянной Евгений Кашкаров тоже прокомментировал ситуацию. Мужчина отметил, что вход в заведение "строго 18+". С какой целью в объявлении было упомянуто школьников, не уточнил.

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В школах и детсадах России собираются устанавливать КПП с охраной и металлоискатели. Такие правила постановило правительство РФ.

ria.ru
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