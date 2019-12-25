В России школьник с молотком набросился на учительницу

Парень пять раз ударил женщину по голове. Фото: Penzavzgl

В Екатеринбурге ученик школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы.

Парень утром подкараулил преподавательницу и ударил по голове, после чего пошел в школу. Об этом сообщает E1.RU.

Женщину на "скорой" забрали в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Как отмечается, учительница получила около пяти ударов молотком по голове. Однако после обследования она от госпитализации отказалась.

В школе не подтверждают информацию о нападении. При этом в правоохранительных органах отмечают, что 15-летний ученик напал на преподавательницу, потому что она угрожала не допустить его к ОГЭ из-за не выученного стихотворения. Поводом такого поступка также стали его плохие оценки за четверть.

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Напавшего задержали, его направили в областную психиатрическую больницу.

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