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суббота, 18 января 2020 05:40

В России школьница родит от 10-летнего бойфренда.

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В России школьница родит от 10-летнего бойфренда.
В России школьница родит от 10-летнего бойфренда. Фото: UkrMedia

В российском Красноярске 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего бойфренда.

Семья девочки поддержала ее желание родить ребенка, а мальчик заявил о готовности стать отцом для будущего ребенка, сообщает Metro.com.

Несмотря на желание родить ребенка, соцслужба сомневается, что семья поможет должным образом вырастить младенца. Мать девочки больной раком, а кроме нее в семье воспитывают еще двух младших мальчиков трех и пяти лет.

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Будущая мама учится в 7 классе, отец ребенка - в четвертом.

В местных СМИ беременную школьницу характеризуют, как "сложного" подростка. В школе имеет неудовлетворительные оценки, прогуливает, была задержала за мелкое хулиганство. Подозревают, что настоящим отцом ребенка является не заявленый мальчик, а другой человек, что подтвердит или опровергнет тест ДНК.

Тест ДНК показал, что 13-летний Алфи Паттен из британского города Истбурн - не отец новорожденной Мейзи. О том, что отец ребенка именно он заявила его подружка 15-летняя Шанталь Стедмен.

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