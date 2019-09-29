В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным

В России отреагировали на призыв к Зеленскому обнародовать стенограмму разговора с Путиным. Фото: Prm

В России считают, что президент Украины Владимир Зеленский не будет публиковать стенограмму разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в Twitter.

"В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и другой неподсудной публики", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский скандал в США: демократы допросят пять должностных лиц с Госдепа

На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 вересня 2019 р.

На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.