В России самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта пилота

Boeing 787-800 Dreamliner совершил экстренную посадку. Фото: aircharter

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, который летел рейсом Париж-Токио, совершил экстренную посадку в российском Новосибирске.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс службу аэропорта.

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По словам представителей аэропорта Новосибирска, на борту самолета Boeing 787-800 Dreamliner находилось 7 членов экипажа. Пассажиров не было. Это был так называемый перегон Boeing.

Самолет был вынужден совершить посадку из-за того, что у командира экипажа случился инсульт во время полета.

Транспортная прокуратура сообщила, что речь шла о грузовом Boeing, но позже оказалось, что самолет пассажирский.

Во Флориде самолет TBM Avenger времен Второй мировой войны приземлился на побережье пляжа, где отдыхали люди.