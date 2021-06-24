В России разбился вертолет из силовиками: есть погибшие

В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии.

После падения он загорелся. По предварительным данным, погибли трое военных, сообщает ТАСС.

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Ми-8 упал в поле около села Корпикюля. Отмечается, что экипаж пытался отвести вертолет от жилых зданий населенного пункта.

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии - отказ двигателя.

Неподалеку от столицы Филиппин Манилы во время ночных тренировок разбился один из военных вертолетов. В результате инцидента погибли шесть членов экипажа.