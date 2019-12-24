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вторник, 24 декабря 2019 09:43

В России разбился новейший истребитель

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В России разбился новейший истребитель
Самолет потерпел аварию во время испытания двигателя . Фото: utro

В российском городе Комсомольске-на-Амуре во время испытаний разбился истребитель Су-57.

Самолет потерпел крушение во время испытания двигателя в тайге в 120 километрах от аэродрома базирования "Дземги", передают российские СМИ.

Пилот Су-57 жив. Жертв и разрушений на земле в результате аварии нет. Истребитель принадлежал не Минобороны, а авиационному заводу имени Гагарина Комсомольска-на-Амуре.

Основными версиями аварии называют неисправность и ошибка пилотирования.

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Су-57 (также известен как Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Первый полет новый истребитель совершил в 2010 году.

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