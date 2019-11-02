В России пьяная школьница с топором разгромила дом

Школьница уже неоднократно устраивала дебоши. Фото: Ukrlib

В российском городе Гатчина Ленинградской области пьяная школьница с топором устроила погром в многоквартирном доме.

Местные жители рассказали, что девочка проживает в квартире вместе с отчимом, ее мать давно покинула семью. Об этом сообщает российский "Пятый канал".

Соседи жалуются, что к 15-летней школьнице часто приходят друзья, которые хамят и употребляют спиртные напитки.

"Устраивают произвол, устраивают дебоши", - рассказала собеседница телеканала.

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Жители дома неоднократно вызывали полицию, однако правоохранительные органы никаких мер не приняли.

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