В России продают портрет Путина из вырванных зубов

Художница из российской Уфы Евгения Хайбуллина создала портрет президента РФ Владимира Путина из вырванных зубов и выставила его на аукцион.
В своем Instagram она опубликовала видео с процессом создания картины.
На портрет Путина ушло около 500 зубов. Художница вдохновилась фразой лидера РФ о том, что руководство страны выбьет зубы всем, кто будет покушаться на Сибирь.
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"Все хотят нас укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем. Так, чтобы они не могли кусаться", - дословная цитата Путина.
По словам Хайбуллиной, не только внешние враги хотят откусить кусок России, а также и внутренние - российские олигархи, чиновники, силовики.
Большая часть вырученных с продажи картины средств пойдут на благотворительные проекты Сибири в фонды, которые занимаются проблемами экологии.
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