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четверг, 27 мая 2021 15:44

В России продают портрет Путина из вырванных зубов

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Художница из российской Уфы Евгения Хайбуллина создала портрет президента РФ Владимира Путина из вырванных зубов и выставила его на аукцион.

В своем Instagram она опубликовала видео с процессом создания картины.

На портрет Путина ушло около 500 зубов. Художница вдохновилась фразой лидера РФ о том, что руководство страны выбьет зубы всем, кто будет покушаться на Сибирь.

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Автор: opensea.io/SKOVART
  Художница Евгения Хайбуллина создала портрет Владимира Путина.
Художница Евгения Хайбуллина создала портрет Владимира Путина.

"Все хотят нас укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем. Так, чтобы они не могли кусаться", - дословная цитата Путина.

По словам Хайбуллиной, не только внешние враги хотят откусить кусок России, а также и внутренние - российские олигархи, чиновники, силовики.

Большая часть вырученных с продажи картины средств пойдут на благотворительные проекты Сибири в фонды, которые занимаются проблемами экологии.

Автор: opensea.io/SKOVART
  Художница Евгения Хайбуллина создала портрет Владимира Путина.
Художница Евгения Хайбуллина создала портрет Владимира Путина.

Президент США Джо Байден планирует обсудить с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве украинский вопрос.

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Дата
27
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