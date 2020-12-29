В России пробираются сквозь метровые сугробы, чтобы дойти до работы

Россиянка пробирается через снег, чтобы попасть на работу. Фото:скриншот

Жители Северо-Курильска в России в метель к работе добираются ползком. Один из таких случаев попал в сеть.

Об этом сообщает ACTB.

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В местное издание попало видео, на котором мужчина снял начало обычного рабочего дня на острове. Девушке нужно дойти до работы через двухметровые сугробы.

Ползком, прыжками, на коленях россиянка протаптывает себе дорогу, а мужчины снимают ее на смартфон и указывают направление.

"Левее, на машину держись", - смеются над ней мужчины.

Такая погода для местных не является диковинкой.

"Это нормальная курильская зима. Дороги замело, видимость нулевая, все как всегда. Просто последние декабри были не такими снежными, вот некоторые и расслабились", - рассказывают жители.

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