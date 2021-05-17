В России пригрозили санкциями Facebook и YouTube

Роскомнадзор сообщил, что обнаружил случаи размещения "противоправных материалов" в Facebook и YouTube.
При необходимости будут применены санкции, которые предусматривают замедление трафика сервиса в сетях как это было с сетью Twitter, передает Интерфакс.
Ведомство с 10 марта замедляет трафик Twitter, чтобы заставить компанию выполнять требования по удалению запрещенного контента.
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Объясняя решение, Роскомнадзор делал акцент на информации о наркотиках, призывах к подросткам совершать самоубийство, детской порнографии.
В Twitter отмечали, что и так убирают подобный контент. От сервиса требовали удалить более 4100 твитов, выявленных с 2017 года.
"В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не сделают соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - заявили в Роскомнадзоре.
Россия пригрозила Twitter блокировкой на территории страны, если соцсеть не удаляется запрещенную информацию.
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