В России пригрозили санкциями Facebook и YouTube

Роскомнадзор замедляет трафик Twitter, чтобы заставить компанию удалить забороненогоий контент. Фото: rkn.gov.ru

Роскомнадзор сообщил, что обнаружил случаи размещения "противоправных материалов" в Facebook и YouTube.

При необходимости будут применены санкции, которые предусматривают замедление трафика сервиса в сетях как это было с сетью Twitter, передает Интерфакс.

Ведомство с 10 марта замедляет трафик Twitter, чтобы заставить компанию выполнять требования по удалению запрещенного контента.

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Объясняя решение, Роскомнадзор делал акцент на информации о наркотиках, призывах к подросткам совершать самоубийство, детской порнографии.

В Twitter отмечали, что и так убирают подобный контент. От сервиса требовали удалить более 4100 твитов, выявленных с 2017 года.

"В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не сделают соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - заявили в Роскомнадзоре.

Россия пригрозила Twitter блокировкой на территории страны, если соцсеть не удаляется запрещенную информацию.