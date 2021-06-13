В России подгорает: коронавирус набирает обороты

 
Ексклюзивы
1/5
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 270
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 522
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5 Просмотров: 1008
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1251
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 666
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1467
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1080
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1908
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 738
Фото
Все фото
4
4
3
4
4
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим
Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Королева взялась разрезать торт мечом
Королева взялась разрезать торт мечом
Видео
Все видео
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 630
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 459
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 369
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2682
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 621
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 792
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 17:07

В России подгорает: коронавирус набирает обороты

  Комментировать
В России подгорает: коронавирус набирает обороты
В РФ зарегистрировали 14 723 случая заражения за сутки. Фото: DW

14 723 случая заражения Covid-19 за сутки обнаружили в России.

Такое количество больных за сутки стало самым большим с середины февраля. Об этом сообщает Коммерсантъ.

"Количество заражений было на 9% больше, чем днем ​​ранее, 11 июня. За сутки от Covid-19 умерли 357 россиян", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоит ли ждать украинцам новых поставок вакцины от коронавируса

Больше всего больных обнаружили в Москве. (7704) и Московской области (953).

Последний раз суточный прирост зараженных в РФ превышал 14 тысяч человек 15 февраля (14 207).

12 июня в Украине обнаружили 857 новых случаев заболевания Covid-19, в том силе 37 детей и 17 медицинских работников. В течение суток госпитализировали 684 пациента с Covid-19, умерли 33 человека, выздоровели - 1652.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России подгорает: коронавирус набирает обороты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Папа помиловал убийцу

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 6705
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 5877
Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети
Каминская топлесс, Бабкина в бикини и длинные ноги Никитюк - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 4536
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
5
 Просмотров: 3816
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 3339
Мир
G7 обратилась к режиму Лукашенко
G7 обратилась к режиму Лукашенко
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
4
 Просмотров: 639
Лукашенко добивает всех, кто участвовал в протестах
Лукашенко добивает всех, кто участвовал в протестах
 Просмотров: 423
"Заставим платить за злонамеренные действия" - глава МИД Британии предупредил Россию
"Заставим платить за злонамеренные действия" - глава МИД Британии предупредил Россию Просмотров: 261
Билет в космос в последний час взлетел в цене в 5,5 раз
Билет в космос в последний час взлетел в цене в 5,5 раз Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
1
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
1
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Голосов: 142
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть