В России подгорает: коронавирус набирает обороты

В РФ зарегистрировали 14 723 случая заражения за сутки. Фото: DW

14 723 случая заражения Covid-19 за сутки обнаружили в России.

Такое количество больных за сутки стало самым большим с середины февраля. Об этом сообщает Коммерсантъ.

"Количество заражений было на 9% больше, чем днем ​​ранее, 11 июня. За сутки от Covid-19 умерли 357 россиян", - говорится в сообщении.

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Больше всего больных обнаружили в Москве. (7704) и Московской области (953).

Последний раз суточный прирост зараженных в РФ превышал 14 тысяч человек 15 февраля (14 207).

12 июня в Украине обнаружили 857 новых случаев заболевания Covid-19, в том силе 37 детей и 17 медицинских работников. В течение суток госпитализировали 684 пациента с Covid-19, умерли 33 человека, выздоровели - 1652.