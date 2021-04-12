В России пенсионеры устроили драку из-за просроченной еды у помойки

Российские пенсионеры устроили драку из-за просроченных продуктов. Фото: скриншот с видео

В Воронеже, Россия, пенсионеры подрались за просроченные продукты, которые на свалку вывозила сотрудница местного магазина.

Женщину с тележкой окружили люди и начали вырывать еду, пишет "Блокнот".

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Десятки пенсионеров участвовали в битве за просроченную пищу. Сотруднице магазина пришлось отойти от тележки с продуктами подальше.

Один из мужчин после драки взял еду и отнес в свой кроссовер KIA, который был припаркован неподалеку. В России цена такого авто начинается от 1,6 млн руб. - более 590 тыс. грн.

61-летний мужчина с Мытищ, Россия, из окон собственного дома обстрелял полицейских и работников ФСБ, которые приехали с обыском.