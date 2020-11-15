В России обледеневшую дорогу засыпали песком с человеческими останками

В Иркутской области Росии обледеневшую дорогу посыпали песком, в котором местные жители обнаружили человеческие кости.

Фото ужасных находок моментально разлетелись по соцсетях. Только после этого правоохранители начали расследовать дело. Об этом сообщает Life.

Автор: ДТП 38rus Иркутск В Иркутской области России обледеневшую дорогу посыпали песком, в котором обнаружили человеческие кости

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По предварительным данным, песок для борьбы с гололедом на дорогах брали неподалеку от старого кладбища.

Автор: "Плохие новости" Правоохранители начали расследовать дело

Найденные на проезжей части останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В России будут судить 65-летнего жителя Тевризского района Омской области. Мужчина убил 95-летнего ветерана Второй мировой войны из-за спора о штурме Берлина.