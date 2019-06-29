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суббота, 29 июня 2019 09:20

В России объявляют обвинения украинским пленным морякам

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В России объявляют обвинения украинским пленным морякам
В России объявляют окончательные обвинения военнопленным украинским морякам. Фото: politeka.net

В России объявляют окончательные обвинения военнопленным украинским морякам. ФСБ проводит завершающий этап следственных действий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Николай Полозов, руководитель группы адвокатов украинском

Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрий Будзилу, Богдану Небылицы, Владимиру Терещенко, Андрей Опрыск, Андрей Драчу, Андрей Эйдер и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по статье российского Уголовного кодекса о "незаконном пересечении государственной границы России, совершенным организованной группой".

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В течение следующей недели такие же действия будут совершать и в остальном военнопленных моряков. В конце июля истекает срок содержания под стражей, следствие будет снова просить суд продлить этот срок.

25 июня истек срок Международного трибунала по морскому праву, обязывающий Российскую Федерацию освободить пленных украинских моряков. Москва не собирается этого делать. Говорят, у них нет войны с Украиной.

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Дата
29
июня

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