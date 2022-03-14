В России начался дефицит продуктов: сметают с полок последнее

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Война Российской Федерации против Украины принесла огромный ущерб в первую очередь российской экономике.

Курс американской валюты в банках России уже достиг около 250-300 рублей. А это в четыре раза выше, чем до войны, пишет segodnya.

Большинство крупных мировых компаний уже покинули российский рынок. Бизнес выходит из совершенно разных сфер, а с собой уносит десятки тысяч рабочих мест.

Кроме того, правительства разных стран вводят санкции против РФ, которые впоследствии будут влиять на гуманитарную ситуацию в стране. Последствия всех ограничений уже ощутили на себе граждане РФ.

В магазинах Пензы уже не найти сахара. Местный житель жалуется, что уже две недели не может нигде его приобрести.

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Местные власти уверяют, что сахара достаточно, однако на него огромный спрос, поэтому его продают в магазинах только в первой половине дня.

В то же время, другая местная жительница пожаловалась на отсутствие гречки. Ее настолько быстро разбирают, что уже невозможно найти в магазинах.

"Есть только дорога – 169 рублей за пять пакетиков", – говорит женщина.

Еще возникают сообщения о том, что на полках исчезает сода.

Украинцы остановили на границе фуры в Россию и Белоруссию. Блокаду держат третий день. Эти грузовики перевозят продукты и техники для агрессора. С такими словами украинские активисты остановили на пункте пропуска Кукурики в Польше (Люблинское воеводство) фуры, следующие в Беларусь и Россию.