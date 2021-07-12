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понедельник, 12 июля 2021 09:57

В России на трассу упал танк: момент попал на видео

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В России на трассу упал танк: момент попал на видео
В России танк перевернулся на трассе. Фото: sakhalin.info

В российском Южно-Сахалинске на трассу упал танк.

Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах видно, как танк лежит на трассе гусеницами вверх.

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Оказалось, что бронированную машину ненадежно закрепили на трале. Она просто взлетела на повороте и перевернулась.

В результате ДТП никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что танк долго никто не убирал и он мешал транспортному движению.

В России по трассе перевозили танк, у которого развернуло башню. В результате дуло задело грузовик, который проезжал рядом. Дуло танка втаранилось в левый бок фуры и разорвало покрытие машины.

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Комментарии

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Дата
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