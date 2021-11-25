В России на шахте произошел взрыв: 10 погибших

Фото: Siberia

На шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв на глубине 250 м.

Внутри находились 287 человек, передает РБК.

"По предварительной информации, на первое место вышла версия неисправности оборудования и естественные причины", - рассказал собеседник агентства.

В больницу госпитализировали 40 шахтеров. Двое находятся в тяжелом состоянии.

49 человек не нашли.

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Спасатели подтвердили эвакуацию 215 человек.

Одного рабочего нашли мертвым.

На сегодня известно о 10 погибших.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" на финансировании боевиков ЛНР. Установили, что один из нынешних руководителей шахты ранее тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований.