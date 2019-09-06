В России на лету столкнулись истребители

Самолеты удалось посадить. Фото: "Известия"

Два боевые истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе у российского Липецка, Россия.

Инцидент произошел во время тренировочного полета. Самолеты столкнулись в воздухе из-за потери визуального контакта, сообщил телеканал "РЕН-ТВ".

"Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки", - рассказал источник телеканала.

Самолеты удалось успешно приземлить, они получили серьезные повреждения. Никто не пострадал.

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У одного из самолетов повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.

Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

Военный вертолет Ми-8 попал в аварию и загорелся на аэродроме "Сокол" в Саратовской области, Россия. На борту было 3 военных, никто не пострадал.