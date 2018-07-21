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суббота, 21 июля 2018 18:05

В России мужчину судят за "лайк" в Одноклассниках

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В России мужчину судят за &quot;лайк&quot; в Одноклассниках
В России мужчину судят за экстремизм из-за "лайкa" в Одноклассниках. Фото: Hld

В России врача с Хабаривського края подозревают в экстремизм из-за "лайк", который он поставил в российской соцсети Одноклассники.

Отмечается, что "лайкнул" мужчина картинку с осуждением участия россиян в войне на Донбассе, передает Meduza.

Теперь следствие подозревает его в публикации высказываний, направленных на унижение достоинств группы лиц русской национальности. Прокуратура ходатайствовала суд об аресте, однако мужчину оставили на свободе.

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По словам адвоката подозреваемого, защита предоставила доказательства того, что его подзащитный сам не загружал картинку. Правозащитник утверждает, что сделал это житель Украины.

В Чернигове к столбу прямо на улице привязали мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я ватник". По информации полиции, мужчина сам попросил себе привязать.

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