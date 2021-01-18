В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие

В момент схода лавины на лыжной трассе могли находиться от 4-12 человек. Фото: pixabay.com

На российский горнолыжный курорт в районе Домбая сошла снежная лавина.

Инцидент произошел у горы Мусса-Ачитара, сообщили в управлении МЧС РФ.

"Работают спасатели. По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины", - сообщили в ведомстве.

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В момент схода лавины на лыжной трассе могли находиться от 4-12 человек. Среди тех, кто оказался под снегом, есть дети. Под лавиной находятся 2 вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Сообщили о минимум 4 пострадавших. Не удается установить связь с около 20 людьми.

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В России в результате схода снежной лавины у горнолыжного курорта в Норильске погибли 3 человека. Под снежными завалами нашли тела 36-летней женщины, ее 1,5-летнего ребенка, а потом - тело мужа.