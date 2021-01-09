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суббота, 09 января 2021 13:14

Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
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В России спасатели завершили поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под Норильском
Фото: РИА Новости
В России спасатели завершили поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под Норильском
В России спасатели завершили поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под Норильском

Спасатели завершили поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под русским Норильском.

Пропавших туристов искали более суток. В поисках задействовали около 250 человек, в том числе волонтеров группировки Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудников Красноярского авиационно-спасательного центра и других. Об этом пишет ТАСС.

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"Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются", - сказал журналистам сотрудник пресс-службы МЧС.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Норильска, информации об угрозе второго схода лавины нет.

В России в результате схода снежной лавины у горнолыжного курорта в Норильске погибли 3 человека. Под снежными завалами нашли тела 36-летней женщины, ее 1,5-летнего ребенка, а впоследствии - тело мужчины.

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