Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности

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Спасатели завершили поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под русским Норильском.

Пропавших туристов искали более суток. В поисках задействовали около 250 человек, в том числе волонтеров группировки Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудников Красноярского авиационно-спасательного центра и других. Об этом пишет ТАСС.

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"Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются", - сказал журналистам сотрудник пресс-службы МЧС.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Норильска, информации об угрозе второго схода лавины нет.

В России в результате схода снежной лавины у горнолыжного курорта в Норильске погибли 3 человека. Под снежными завалами нашли тела 36-летней женщины, ее 1,5-летнего ребенка, а впоследствии - тело мужчины.