В России количество погибших военных уменьшили в 12 раз

В Российской Федерации впервые сообщили информацию о количестве погибших и раненых в ходе войны в Украине. Фото: suspilne

Министерство обороны России впервые сообщило о потерях в войне с Украиной, которая началась 24 февраля.

Погибли 498 российских военных, 1 597 - ранены. Об этом сообщил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, передает "Коммерсантъ".

По его словам, семьям погибших предоставляется "вся возможная помощь".

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"Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Информация, распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ, о якобы "бесчисленных" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - заявил Конашенков.

При этом к утру 2 марта Генштаб Вооруженных сил Украины оценивает потери российских войск в примерно 5 840 человек. Оккупанты также потеряли более 800 единиц бронированной техники, более 200 танков, по 30 самолетов и вертолетов.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.