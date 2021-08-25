В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных

В России началось извержение вулкана Эбеко. Фото: sakhalin.info

В России началось извержение вулкана Эбеко на Дальнем Востоке.

Об этом сообщило издание Sakhalin Info.

В городе Северо-Курильск на пике активности вулкана начали трястись дома.

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"Это был взрыв такой силы, что даже в квартирах стекла едва не выбило, стены дрогнули. Один человек подумал, что в дом врезался автомобиль. Вулкан пять лет дымит, но такого ни разу не было. После этого звука столб пепла поднялся высоко в небо и пошел в сторону океана", - прокомментировал инцидент местный житель.

Столб пепла поднялся на 4 км. Для авиации установили оранжевый код опасности.

Спасатели сообщили, что на вулкане Эбеко произошел выброс пепла. Дым распространился на 10 км.

На Алеутских островах на Аляске одновременно извергаются сразу три вулкана: Павлова, Большой Ситкин и Семисопочный. Вулканы не опасны для близлежащих населенных пунктов и полетов самолетов, заверили специалисты.