В России ищут похожих на Зеленского мужчин

В России ищут мужчин похожих на Зеленского. Фото: bbc

В Москве ищут актеров похожих на президента Украины Владимира Зеленского для участия в шоу на российском ТВ.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

"Внимание: в Москве ищут массовку. Есть возможность заработать. Я лично по критериям не подхожу", - прокомментировал он, прикрепив скриншот объявления.

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Съемки продлятся 2 дня. За работу актер получит 10 тыс. руб. - 3,8 тыс. грн.

"Реконструкция. Приглашаем мужчин похожих на Владимира Зеленского", - говорится в объявлении.

О каком проекте идет речь, не сообщается.

Внимание в Москве ищут массовку. Есть возможность подзаработать. Я лично по критериям не подхожу. Хочу быть похожим на президента! Опубликовано Roman Tsymbaliuk Четверг, 14 января 2021 г.

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