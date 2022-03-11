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пятница, 11 марта 2022 09:22

В России хотят скрыть прогноз по безработице

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В России хотят скрыть прогноз по безработице
Работу могут потерять около 9 млн. россиян. Из страны продолжают уходить мировые компании. Фото: pixabay.com

В России засекретили данные о возможной безработице, которая начнется в стране в результате санкций. Решение было принято на совещании, которое провел президент РФ в телеформате.

Об этом пишет советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в Facebook.

"Вчера состоялось совещание у Путина о будущем экономики РФ. Данные о возможной безработице засекречены. Падение ВВП в 2022 -8% (оптимистический сценарий). В 2023 году рост 1.5% (то есть полная рецессия). Сегодня курс доллара на черном рынке в РФ стартует от 200 рублей за доллар (каждый черный риэлтор ставит свою цену). Совещание проходило в телеформате. Путин снова спрятался в бункер", - написал Денисенко.

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Работу могут потерять около 9 млн россиян, пишет Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего:

По оценке экспертов, в результате ухода западных компаний до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян. И у них минимальные шансы найти другую работу.
В лучшем случае только 1,2 миллиона россиян смогут найти работу с учетом перепрофилизации, но с заметными потерями доходов. Для остальных начинается эпоха выживания", - написал эксперт в Facebook.

Десятки стран ввели против РФ экономические санкции. Сотни компаний и мировых брендов заявили, что прекращают инвестиции и бизнес на территории страны-оккупанта. В апреле в России может произойти дефолт. Это предполагает одна из самых крупных финансовых корпораций мира Morgan Stanley.

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