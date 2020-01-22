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среда, 22 января 2020 20:15

В России госпитализировали мужчину с подозрением на китайский вирус

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В России госпитализировали мужчину с подозрением на китайский вирус
Китайский коронавирус мог добраться до России. Фото: VolynNews

В Санкт-Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус пассажира, который вернулся из Китая.

Мужчину забрали прямо из аэропорта люди в химзащите. Как отмечается, у пассажира была высокая температура, в то же время подтверждение заболевания на коронавирус пока нет. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Пассажира увезли в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, подтвержденного диагноза еще нет, но у него высокая температура. Известно, что в Петербург он приехал из Китая", - пишет издание.

В свою очередь, в Telegram-канале Mash рассказали, что госпитализировали 23-летнего россиянина, который прилетел из Шанхая.

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"В приемном отделении медучреждения уже ждут - из Пулково им позвонили и предупредили, что речь идет именно о коронавирусе. Кроме того, главврач Боткинской подтвердил, что врачи подозревают первый случай заболевания вирусом в нашей стране", - говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных больных коронавирусом в Китае пересекла отметку в 440 человек. Девять из них умерли - все в Ухане.

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