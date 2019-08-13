В России горит "Святая Русь"

"Святая Русь" горит. Фото из российских СМИ.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирском, в городе Бор Нижегородской области. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные машини.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Теплоход, стоящий в затоне, не эксплуатировался с прошлого года, поэтому людей там не было. Обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м. В настоящее время сотрудники МЧС борются с огнем.

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Причины пожара пока не установлены.

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