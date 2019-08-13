В России горит "Святая Русь"

 
Ексклюзивы
1/5
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 126
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5490
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 1170
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 855
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1530
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3096
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5076
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14985
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16020
Фото
Все фото
11
19
13
4
15
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Редкостные одеяла XIX в. выставили в музее
Редкостные одеяла XIX в. выставили в музее
Леса под Афинами охватил пожар
Леса под Афинами охватил пожар
Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
Видео
Все видео
В России горит "Святая Русь"
В России горит "Святая Русь"
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
США получили много информации – Трамп о взрыве на российском полигоне
США получили много информации – Трамп о взрыве на российском полигоне
Священник РПЦ устроил малышу настоящую пытку во время крещения
Священник РПЦ устроил малышу настоящую пытку во время крещения
60 человек погибли в результате взрыва бензовоза: первые подробности
60 человек погибли в результате взрыва бензовоза: первые подробности
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5499
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4592
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4167
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7848
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 342
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 14:14

В России горит "Святая Русь"

  Комментировать
В России горит &quot;Святая Русь&quot;
"Святая Русь" горит. Фото из российских СМИ.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирском, в городе Бор Нижегородской области. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные машини.

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Теплоход, стоящий в затоне, не эксплуатировался с прошлого года, поэтому людей там не было. Обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м. В настоящее время сотрудники МЧС борются с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом

Причины пожара пока не установлены.

Взрыв ракеты на полигоне под российским Архангельском позволил США получить много новой и важной информации. Соединенные Штаты обладают более продвинутым технологиям. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России горит "Святая Русь"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 55820
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 39772
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 35910
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 29745
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 24213
Мир
Bitcoin ощутимо подешевел
Bitcoin ощутимо подешевел Просмотров: 108
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
 Просмотров: 423
Экс-президенту Кыргызстана грозит пожизненное
Экс-президенту Кыргызстана грозит пожизненное Просмотров: 153
Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи
Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи Просмотров: 2736
Когда состоится инициированная президентом встреча лидеров "нормандской четверки"
Когда состоится инициированная президентом встреча лидеров "нормандской четверки" Просмотров: 828
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
4
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 1187
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua