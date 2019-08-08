В России горит штаб флота

В штабе пожар отрицают. Фото: ЖЖ

8 июля в российском Владивостоке заметили дым над зданием штаба флота.

Очевидцы заметили выгоревшие окно, с крыши здания поднимается дым, сообщает regnum.

В пресс-службе флота заявили, что происходит плановое сжигание документов с истекшим сроком хранения.

На место прибыли спасатели на пожарных машинах. Их на территорию штаба флота не пустили.

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Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота пожар на дизельной подводной лодке в бухте Улисс называла учением, а пожар на большом противолодочном корабле, который стоял в ремонте, объяснила сварочными работами.

В России на учениях утонул десантник. Происшествие случилось на Балтийском флоте на учениях по высадке десанта. БТР после выхода из корабля не доплыл до берега и затонул.