В России глава фонда "Город без наркотиков" отравился наркотиками

В Сыктывкаре глава местного реабилитационного фонда "Город без наркотиков" попал в больницу с отравлением наркотиками.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России в республике Коми.
37-летнего сыктывкарца доставили в больницу с интоксикацией синтетическими веществами.
За немедицинское потребление наркотических средств на него составили дело об административном нарушении. Назначили наказание в виде ареста на 4 суток.
В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" директором фонда значится Иван Иванов. На телефонные звонки он не отвечает.
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В Луганской области правоохранители изъяли почти 150 кг марихуаны.
Ее нашли в лесополосе вблизи села Степной Яр. Растение было высушено, частично переработано и подготовлено к транспортировке.
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