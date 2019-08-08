В России глава фонда "Город без наркотиков" отравился наркотиками

Мужчину попал в больницу из-за отравления наркотиками. Фото: lenta.kharkiv.ua

В Сыктывкаре глава местного реабилитационного фонда "Город без наркотиков" попал в больницу с отравлением наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России в республике Коми.

37-летнего сыктывкарца доставили в больницу с интоксикацией синтетическими веществами.

За немедицинское потребление наркотических средств на него составили дело об административном нарушении. Назначили наказание в виде ареста на 4 суток.

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" директором фонда значится Иван Иванов. На телефонные звонки он не отвечает.

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