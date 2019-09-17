В России бронетранспортер сбил двух гвардейцев: один умер

Под Смоленском бронетранспортер сбил двух росгвардейцев. Фото: Kolibri.press

На учениях в Смоленской области бронетранспортер сбил двух сотрудников российской гвардии.

Инцидент произошел 16 сентября. Во время учений взорвалась одна из мин, через что возникла дымовая завеса, и водитель БТР не заметил саперов, идущих впереди. Один из них получил легкие травмы, второй впоследствии скончался, сообщает meduza.io.

В пресс-службе Россгвардии подтвердили гибель сотрудника и сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.

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