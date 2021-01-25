В России блогерам предлагают критиковать митинги в поддержку Навального за 1 тыс. руб.

В России пытаются подкупить блогеров. Фото: Reuters

Российская общественная организация заказывала у блогеров в TikTok посты с критикой оппозиционера Алексея Навального и митингов, прошедших по территории России 23 января.

Об этом сообщил руководитель компании "Авторские медиа" Борис Канторович в Twitter, пишет Meduza.

По словам Канторовича, он увидел объявление на бирже тиктокеров. Мужчина связался с автором объявления и получил технические задачи.

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За 1 тыс. рублей блогер должен снять видео на одну из предложенных тем:

1. В целом все это надоело, устали от шума с Навальным;

2. Участники митинга провоцировали полицию, это было явно не мирное шествие;

3. На акцию протеста пришло мало людей;

4. Надоела политика за это время и митинги;

5. СМИ раздули из мухи слона, на митинги пришло не так много людей;

6. Разоблачение фейков о смерти на митингах.

Такие ролики предлагали снять блогерам с аудиторией от 10 тыс. подписчиков. Тиктокеры должны были ссылаться на "общественную организацию по делам молодежи, которая предостерегает детей от участия в несогласованных акциях протеста".

В общем, увидел объявление в бирже тиктокеров и написал человечку к ТГ (контакт https://t.co/VEM7bwzYOB )

Получил ТЗ, жаль, сегодня в течение 30 минут я уже не успею ничего выпустить. :(



Ссылка на гугл-док, пока живая https://t.co/3DoY9esSG4 pic.twitter.com/jZIo9dZX3n — Boris Kantorovich (@kantorrovich) January 24, 2021

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышло небольшое количество людей.