В России блогерам предлагают критиковать митинги в поддержку Навального за 1 тыс. руб.

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 711
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 594
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2133
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 720
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1521
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1674
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 774
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1917
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
3
4
4
10
В России задержали более 3 тыс. митингующих
В России задержали более 3 тыс. митингующих
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
Видео
Все видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1521
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 567
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3078
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 621
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 13:07

В России блогерам предлагают критиковать митинги в поддержку Навального за 1 тыс. руб.

  Комментировать
В России блогерам предлагают критиковать митинги в поддержку Навального за 1 тыс. руб.
В России пытаются подкупить блогеров. Фото: Reuters

Российская общественная организация заказывала у блогеров в TikTok посты с критикой оппозиционера Алексея Навального и митингов, прошедших по территории России 23 января.

Об этом сообщил руководитель компании "Авторские медиа" Борис Канторович в Twitter, пишет Meduza.

По словам Канторовича, он увидел объявление на бирже тиктокеров. Мужчина связался с автором объявления и получил технические задачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России задержали более 3 тыс. митингующих

За 1 тыс. рублей блогер должен снять видео на одну из предложенных тем:

1. В целом все это надоело, устали от шума с Навальным;
2. Участники митинга провоцировали полицию, это было явно не мирное шествие;
3. На акцию протеста пришло мало людей;
4. Надоела политика за это время и митинги;
5. СМИ раздули из мухи слона, на митинги пришло не так много людей;
6. Разоблачение фейков о смерти на митингах.

Такие ролики предлагали снять блогерам с аудиторией от 10 тыс. подписчиков. Тиктокеры должны были ссылаться на "общественную организацию по делам молодежи, которая предостерегает детей от участия в несогласованных акциях протеста".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышло небольшое количество людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России блогерам предлагают критиковать митинги в поддержку Навального за 1 тыс. руб.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

Кардиналом стал украинец, который провел 18 лет в лагерях

Зеленскому исполнилось 43 года

Открыли крупнейший в мире отель

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 3 Просмотров: 17595
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 13473
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 11061
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 8325
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
 1 Просмотров: 6840
Мир
Конгрессменам США угрожают нападениями на фоне импичмента Трампа
Конгрессменам США угрожают нападениями на фоне импичмента Трампа
Сожжение чучела премьер-министра и драки с полицией: в Нидерландах и Дании протестуют против карантина
Сожжение чучела премьер-министра и драки с полицией: в Нидерландах и Дании протестуют против карантина Просмотров: 54
Первая страна ЕС открыла границу для туристов из Украины
Первая страна ЕС открыла границу для туристов из Украины Просмотров: 234
Байден отменит решение Трампа об открытии границ США - CNN
Байден отменит решение Трампа об открытии границ США - CNN Просмотров: 171
Вместо официантов будут роботы
Вместо официантов будут роботы Просмотров: 54
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
3
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Голосов: 1177
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть