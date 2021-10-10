В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные

В Риме субботняя акция протеста против карантинных требований переросла в столкновения демонстрантов с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Задержали по меньшей мере 12 человек, сообщает ANSA. Среди них был лидер партии крайнего правого движения Forza Nuova Джулиамо Кастеллино.

"Право выражать свои взгляды не должно переходить в агрессию и запугивание", - заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Он осудил протесты, добавив, что правительство продолжит осуществлять кампанию вакцинации против коронавируса.

Фото: Reuters

Демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо собралась в субботу вечером. Тысячи итальянцев вышли на акцию против введения так называемых паспортов здоровья. Противостояния продолжались несколько часов. Некоторые сотрудники полиции были ранены. Нападению подвергся и расположенный неподалеку офис большого профсоюза Confederazione Generale Italiana del Lavoro - нападавшие выломали двери и ворвались в часть помещений, прежде чем полиция успела среагировать.

В Италии действуют одни из самых строгих в Европе карантинных требований. "Паспорта здоровья" там вступят в силу 15 октября. Гражданам необходимо предоставлять их, чтобы получить доступ к месту работы.

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29 сентября в столице Словении Любляне полиция применила слезоточивый газ и водометы по тысячам демонстрантов, выступающих против жестких мер по борьбе с коронавирусом. В ответ протестующие кидали в полицию бутылки и другие предметы.