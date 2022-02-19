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суббота, 19 февраля 2022 16:41

В РФ заявили о втором снаряде в Ростовской области

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В РФ заявили о втором снаряде в Ростовской области
Бездоказательными сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину. Фото: dsnews

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области у украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда.

Вероятно – от системы "Град". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, передает "Украинская правда".

"Обнаружили еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинского Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град"", - говорится в сообщении.

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Такими доказательными сообщениями со ссылкой на источники Россия может создавать повод для вторжения в Украину.

19 февраля российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что около 04:00 мск (03:00 по Киеву) якобы снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по этому факту.

18 февраля глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения в Россию. Конкретных причин он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении".

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Дата
19
февраля

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