В РФ ввели чрезвычайное положение: что случилось

В России бушуют лесные пожары. Фото: Reuters

В российской Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров, который будет действовать с 20 июля по 1 августа.

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Карпилович, пишет "Интерфакс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США в огне: пылает лес в 13 штатах

С понедельника, 19 июля, площадь горящих лесов в Карелии возросла на треть. Сейчас в регионе бушуют 33 лесных пожара на площади почти 7,2 тыс. га.

Из-за дыма ограничили движение транспорта на федеральной трассе. Жителей населенных пунктов эвакуировали.

С начала июля на территории Карелии возникло 250 лесных пожаров на площади почти 9 тыс. га.

В Якутии, Россия, горят более 1,5 млн га леса. Огонь видно даже из космоса. На территории Республики Якутия зафиксировали более 200 пожаров. В Якутии от задымления страдают 18 районов. Загрязнение воздуха превышает рекомендуемые параметры ВОЗ в 140 раз.