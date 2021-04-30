В РФ распускают штабы Навального

Штабы Навального закрывают. Фото: Медуза

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика.

Сохранение работы сети штабов Навального "в нынешнем виде невозможно", заявил он в видеообращении на своем ютуб-канале

"Оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает", – говорит он.

Волков отметил, что несмотря на то, что сети штабов политика больше нет, зато есть "десятки мощных и крутых региональных политиков", также "тысячи их сторонников" и "сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".

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Деятельность штабов российского оппозиционера Алексея Навального остановил Московский городской суд в понедельник, 26 апреля. Такое решение суд вынес по делу о признании этих организаций экстремистскими по иску прокуратуры.