В РФ открыли дело против Навального

Алексея Навального подозревают в мошенничестве. Фото: Reuters

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну проти російського опозиціонера Олексія Навального.

Його та інших осіб підозрюють у розтраті на власні потреби зібраних через благодійні фонди грошей.

"За даними слідства, Навальний, діючи спільно з іншими особами, витратив з 588 мільйонів рублів більше 356 млн рублів на особисті цілі - придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат. У тому числі відпочинку за кордоном. Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені", - йдеться в заяві СК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Точно не Путин: россияне считают, что Навальный инсценировал собственное отравление

Проти політика відкрили справу за статтею "шахрайство в особливо великому розмірі".

Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила Навальному заміною умовного терміну на реальний. Його зобов'язали негайно з'явитися для перевірки, йдеться в повідомленні ФСВП.