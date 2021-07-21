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среда, 21 июля 2021 16:43

В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
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В Ленинградской области под российским коттеджем нашли подземную тюрьму.
Фото: 47news.ru
їОриентировочные размеры бункера - 15 на 15 метров, то есть более 200 квадратов.
Журналисты узнали о подземной тюрьме благодаря звонку неизвестного мужчины, который время от времени разбирал завалы и забирал себе какие-то материалы.
Пока неизвестно, кого держали в этой тюрьме и зачем.
В Ленинградской области под российским коттеджем нашли подземную тюрьму.

В Ленинградской области, Россия, в одном из поселков нашли заброшенный коттедж с секретной подземной тюрьмой.

Об этом сообщило издание 47 News.

Вход в бункер перекрывала бетонная стена. Она работает с помощью гидравлической установки. В тюрьме оборудованы двухъярусные нары, унитазы, рукомойники. Там находятся решетки с замками, аналогичные есть в петербургском СИЗО Кресты.

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Раньше там была система видеонаблюдения, но ее демонтировали, сообщили журналисты. Территорию коттеджа обнесли трехметровым забором. Также там находилась баня с проходом, ведущим к печи размером с человеческий рост. Вероятно, ее использовали как крематорий.

У коттеджа были разные владельцы - коммерческие структуры и частные лица. Одним из владельцев оказался бывший начальник оперативной части СИЗО №4 Ренат Алимзанов. Он умер в 2018 году.

Однако, кто именно построил подземную тюрьму и для каких целей, точной информации нет. Полиция, узнав о расследовании журналистов, начала закапывать подземный бункер.

В Ставрополье, Россия, задержали начальника местного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Алексея Сафонова. Его обвиняют во взяточничестве. В сети опубликовали фото его шикарного имения. На фото видны массивные кованые ворота, мебель с позолотой, из ценных пород дерева, мраморные лестницы.

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