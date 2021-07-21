В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий

Фото: 47news.ru

В Ленинградской области, Россия, в одном из поселков нашли заброшенный коттедж с секретной подземной тюрьмой.

Об этом сообщило издание 47 News.

Вход в бункер перекрывала бетонная стена. Она работает с помощью гидравлической установки. В тюрьме оборудованы двухъярусные нары, унитазы, рукомойники. Там находятся решетки с замками, аналогичные есть в петербургском СИЗО Кресты.

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Раньше там была система видеонаблюдения, но ее демонтировали, сообщили журналисты. Территорию коттеджа обнесли трехметровым забором. Также там находилась баня с проходом, ведущим к печи размером с человеческий рост. Вероятно, ее использовали как крематорий.

У коттеджа были разные владельцы - коммерческие структуры и частные лица. Одним из владельцев оказался бывший начальник оперативной части СИЗО №4 Ренат Алимзанов. Он умер в 2018 году.

Однако, кто именно построил подземную тюрьму и для каких целей, точной информации нет. Полиция, узнав о расследовании журналистов, начала закапывать подземный бункер.

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