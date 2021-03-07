В РФ горел подводный нефтепровод

Горел подводный нефтепровод. Фото: Укринформ

Под Нижневартовском произошло возгорание в акватории реки Обь.

Горит подводный нефтепровод, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Устанавливаем, что произошло. Предварительно, произошла авария на подводном трубопроводе", - заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На месте происшествия работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Один человек в результате пожара получил ожоги.

"Часть поврежденного продуктопровода отключена. Происходит выгорание нефтепродуктов на поверхности реки Обь. Площадь горения составляет около 1000 квадратных метров", - рассказал источник агентства.

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