В РФ депутату выключили микрофон, чтобы не говорил о Навальном

В России депутату закрыли рот, чтобы не говорил об отравлении Навального. Фото:скриншот

Депутату Максиму Резнику на заседании законодательного собрания Петербурга отключили микрофон после слов о расследовании отравления российского политика и блогера Алексея Навального.

Об этом сообщает Znak.com.

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"В ответ на 10 миллионов просмотров за двое суток федеральные власти просто молчат о ситуации с покушением на убийство Навального. Такое молчание, простите, хуже признание вины. Или все ждут, что завтра скажет царь?" - сказал российский депутат возле трибуны.

После этого заявления Резнику отключили микрофон со словами: "Садись давай, садись, тебе говорят".

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.