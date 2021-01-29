В РФ арестовали украинку, которая "напала" на силовика

В России арестовали украинку, которая принимала участие в протестах за Навального. Фото: novynarnia.com

Московский суд поместил под стражу на 2 месяца украинку, которая участвовала в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов Москвы.

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"Пресненский райсуд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 марта 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 35-летнюю женщину задержали 23 января. На митинге она якобы несколько раз ударил полицейского.

В Москве 26 января задержали 18-летнего блогера Константина Лакеева, больше известно в сети как Kievskyy или "Костя Киевский". Парня подозревают в нападении на автомобиль ФСБ во время акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Протестующие били машину ногами и бросали в нее снежки.