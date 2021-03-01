В результате теракта погибли как минимум 178 людей

Одна из жертв теракта в городе Кербела, 2 марта 2004 года / Getty Images

2 марта 2004-го террористическая организация "Аль-Каида" провела в Ираке ряд терактов, в результате которых погибли по меньшей мере 178 человек и получили ранения не менее 500 иракских шиитов, отмечавших праздник Ашура. Теракты стали одними из самых смертоносных от времени оккупации Ирака западными союзниками и свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.

В городе Кербеле было 9 взрывов, стрельба из минометов, гранат и ракет, в результате чего погибло более 100 человек. В результате 3-х взрывов возле храма Кадхимия в Багдаде погибли еще 58 человек. В этом нападении участвовали боевики, заминированные авто и десяток террористов-смертников.

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Одно авто со взрывчаткой было перехвачено при попытке въезда в Басру. Также остановили 2-х террористов-смертников в Кербеле и нескольких в Багдаде. Террористы, вооруженные ракетами и стрелковым оружием должны были добить раненых в результате взрывов, а также заманить в ловушку тех, кто хотел спастись бегством от бойни.

Суннитская "Аль-Каида", которая считает шиитский ислам ересью, была признана виновной в терактах.

США, Великобритания и союзники вторглись в Ирак, чтобы свергнуть режим диктатора Саддама Хусейна 20 марта 2003-го. Мотивом было то, что якобы у режима Хусейна есть оружие массового уничтожения, которой однако так и не нашли.

Две трети иракцев исповедуют шиизм, а треть суннизм. Несмотря на то, что союзники быстро свергли режим Хусейна, их вторжение привело к началу гражданской войны в стране. Группы шиитов и суннитов начали воевать друг с другом, а также с новой иракской властью и силами союзников. Силы США и союзников вывели из Ирака осенью 2011-го.

Жертвами войны стали более 4,4 тыс. американцев, около 27 тыс. повстанцев, 16 тыс. иракских полицейских и до 1 млн гражданских иракцев.