В автобусе находилось более 60 пассажиров. Фото: Reuters

В Камеруне в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 37 человек.

В транспортном средстве находилось более 60 человек. Об этом сообщает AP.

По предварительным данным, автобус следовал в столицу страны Яунде из города Фумбан. ДТП произошло, когда автобус пытался объехать людей на дороге.

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"Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везут подарки для новогодних праздников", - рассказал представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа.

Он отметил, что количество погибших может возрасти. Обстоятельства происшествия не сообщаются.

В Киевской области из-за столкновения 2 грузовиков погиб человек. Еще одного из пострадавших спасателям пришлось вырезать из искореженного авто. Авария произошла 24 декабря около 5:00 возле села Шкаровка на 88-м км автодороги Киев-Одесса.