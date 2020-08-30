В результате обрушения ресторана погибли 17 человек

К вечеру спасателям удалось извлечь из-под обломков двухэтажного здания 45 человек. Фото: Xinhua

В китайском городе Линьфэнь на севере провинции Шаньси 17 человек погибли в результате обвала ресторана, который произошел в субботу, 29 августа.

Также почти 30 посетителей заведения получили травмы различной степени тяжести, сообщает Xinhua со ссылкой на спасательный штаб.

К вечеру спасателям удалось извлечь из-под обломков двухэтажного здания 45 человек. Среди них семь тяжело раненых и 21 человек получила легкие ранения.

Комитет по безопасности труда Государственного совета Китая потребовал к правительству провинции Шаньси немедленно расследовать этот инцидент, а результаты обнародовать после утверждения комитетом. Спасательная операция продолжается.

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В индийском городе Махад вблизи Мумбаи обрушился пятиэтажный дом. Под завалами оказались 70 человек.