В результате катастрофы вертолета погибли родители с двумя детьми

Во время аварии вертолета в северной части провинции Альберта в Канаде погибла семья из четырех человек.

Авиакатастрофа произошла 1 января около 20:50 по местному времени в округе Берч-Хилл, передает телеканал CTV.

Одномоторный вертолет Robinson R44 разбился на поле местного фермера, спасатели перехватили сигнал аварийного передатчика. Маршрут вертолета не установлено.

Вероятные причины катастрофы не называются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Упал двухместный самолет, пилот которого был без лицензии и с психическим заболеванием

9 декабря 2020 вблизи села Золотая Слобода Козовского района на Тернопольщине разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погиб 1 человек.