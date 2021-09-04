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суббота, 04 сентября 2021 21:30

В результате ДТП с трактором погибли 15 человек

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В результате ДТП с трактором погибли 15 человек
На данный момент расследование причин происшествия продолжается. Фото: Pixabay

На северо-востоке Китая 15 человек погибли и один получил травмы в результате ДТП в провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Трагедия произошла примерно в 04:00 субботы на территории уезда Боли города Цитайхэ, когда седельный тягач с прицепом столкнулся с четырехколесным трактором", – говорится в сообщении.

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Министерство общественной безопасности КНР направило рабочую группу на место происшествия, чтобы оказать содействие в уточнении причин инцидента и ликвидации его последствий.

На данный момент расследование причин происшествия продолжается.

Вблизи села Стрибожи в Пулинской территориальной общине на Житомирщине автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью.

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