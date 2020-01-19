В работе WhatsАpp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой.
На работу мессенджера жалуются пользователи по всему миру, сообщает Downdetector.
Проблемы в работе WhatsApp отмечают пользователи в Европе и Азии, Латинской Америке, России и Африке.
В Европе произошел наиболее масштабный сбой. Жалобы на работу приложения были зафиксированы в Испании, Португалии, Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Италии, Румынии, Польше, Норвегии и Финляндии.
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WhatsApp - проприетарный мессенджер для смартфонов. Позволяет пересылать текстовые сообщения (сообщения), изображения, видео и аудио.
Программу создал Ян Кум, американский программист украинского происхождения.
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