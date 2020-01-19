В работе WhatsАpp произошел сбой

На работу мессенджера жалуются пользователи по всему миру. Фото: Укринформ

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой.

На работу мессенджера жалуются пользователи по всему миру, сообщает Downdetector.

Проблемы в работе WhatsApp отмечают пользователи в Европе и Азии, Латинской Америке, России и Африке.

В Европе произошел наиболее масштабный сбой. Жалобы на работу приложения были зафиксированы в Испании, Португалии, Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Италии, Румынии, Польше, Норвегии и Финляндии.

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WhatsApp - проприетарный мессенджер для смартфонов. Позволяет пересылать текстовые сообщения (сообщения), изображения, видео и аудио. Программу создал Ян Кум, американский программист украинского происхождения.