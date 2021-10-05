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вторник, 05 октября 2021 20:25

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел сбой

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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел сбой
Facebook, Instagram и WhatsApp снова не работают. Фото: pixabay.com

В работе социальной сети Instagram второй день подряд возникает сбой.

Их фиксирует портал Downdetector, который отслеживает работу ресурсов.

Большинство пользователей сообщают о проблеме с подключением к серверу.

О сбое Instagram рассказывают из США, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. Незначительные погрешности в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси и России.

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По данным Downdetector, пользователи жалуются и на работу Facebook, ее мессенджера и WhatsApp. С чем связаны сбои, пока неизвестно.

Почти 70% пользователей Facebook сообщают, что у них возникают проблемы со входом на сайт соцсети, отсутствие подключения к серверу и проблемы с работой программы.

У пользователей мессенджера WhatsApp есть проблемы с подключением на смартфоне и компьютере.

Проблемы с работой сервисов возникают у пользователей из США, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии. О неполадках сообщают и жители Украины.

4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру.

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могло вызвать удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете.

Эксперты допускают и возможность хакерской атаки, но считают этот вариант маловероятным.

5 октября сети начали восстанавливать работу.

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Дата
05
октября

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